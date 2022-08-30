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ВС России перехватили четыре ударных беспилотника Украины в районе ЗАЭС

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Вооружённые силы России перехватили четыре ударных беспилотника Украины в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«29 августа по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника», — заявил он.

По его словам, российские военные перехватили все указанные дроны.

При этом один из беспилотников упал на крышу здания спецкорпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы.

Отмечается, что удалось избежать разрушений и пострадавших. Радиационный фон в норме.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится свежее топливо для реакторов станции.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в интервью RT заявил, что у властей региона нет каких-либо особых надежд на визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

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