ВС России перехватили четыре ударных беспилотника Украины в районе ЗАЭС
«29 августа по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника», — заявил он.
По его словам, российские военные перехватили все указанные дроны.
При этом один из беспилотников упал на крышу здания спецкорпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы.
Отмечается, что удалось избежать разрушений и пострадавших. Радиационный фон в норме.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится свежее топливо для реакторов станции.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в интервью RT заявил, что у властей региона нет каких-либо особых надежд на визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.