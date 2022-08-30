Путин по телефону поздравил Лукашенко с днём рождения

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днём рождения.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днём рождения», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуацию на Украине.

Ранее президент Белоруссии заявил о прорыве в строительстве белорусско-российского союза в поздравлении с днём рождения госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву.