Путин по телефону поздравил Лукашенко с днём рождения
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днём рождения», — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуацию на Украине.
Ранее президент Белоруссии заявил о прорыве в строительстве белорусско-российского союза в поздравлении с днём рождения госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву.