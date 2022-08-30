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В Херсоне произошло покушение на сотрудника ГИБДД и его семью

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В Херсоне сработало взрывное устройство рядом с автомобилем сотрудника ГИБДД, когда он ехал вместе с семьёй, пострадавших нет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.
В Херсоне произошло покушение на сотрудника ГИБДД и его семью
  • РИА Новости

«Ехал на автомобиле с семьёй, сработало взрывное устройство», — рассказали в экстренных службах.

Отмечается, что взрывное устройство было установлено на улице.

В сообщении говорится, что никто не пострадал.

Ранее Следственный комитет России начал расследование обстоятельств убийства замглавы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалёва.

12 августа стало известно, что в Херсоне и Херсонской области жителям выдали первые водительские удостоверения и госномера российского образца

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