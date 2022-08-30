В Херсоне произошло покушение на сотрудника ГИБДД и его семью
- РИА Новости
«Ехал на автомобиле с семьёй, сработало взрывное устройство», — рассказали в экстренных службах.
Отмечается, что взрывное устройство было установлено на улице.
В сообщении говорится, что никто не пострадал.
Ранее Следственный комитет России начал расследование обстоятельств убийства замглавы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалёва.
12 августа стало известно, что в Херсоне и Херсонской области жителям выдали первые водительские удостоверения и госномера российского образца.