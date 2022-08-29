СК расследует гибель замглавы ВГА Херсонской области по сельскому хозяйству Ковалёва

Следственный комитет России расследует обстоятельства убийства замглавы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалёва.

«Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ВГА», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, Ковалёва убили из огнестрельного оружия 28 августа по месту его жительства.

Помимо самого Ковалёва, погибла проживающая с ним девушка.

26 августа стало известно, что украинские военные совершили взрыв у оздоровительного центра в Бердянске Запорожской области.

Осколочные ранения получил замначальника ГАИ города Александр Колесников. Он вскоре скончался.