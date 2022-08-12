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МВД: в Херсонской области выдали водительские удостоверения и номера российского образца

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В Херсоне и Херсонской области жителям выдали первые водительские удостоверения и госномера российского образца. 
МВД: в Херсонской области выдали водительские удостоверения и номера российского образца
  • РИА Новости

Как говорится в сообщении «МВД Медиа», 12 августа жителям региона выдали госномера установленного образца с новым региональным кодом 184.

Также первым посетителям подарили сувенирную продукцию с символикой ГИБДД России.

6 августа в Херсоне начал работу межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД.

Ранее сообщалось, что регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции заработали на территориях Херсонской и Запорожской областей.

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