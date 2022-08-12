МВД: в Херсонской области выдали водительские удостоверения и номера российского образца

В Херсоне и Херсонской области жителям выдали первые водительские удостоверения и госномера российского образца.

РИА Новости

Как говорится в сообщении «МВД Медиа», 12 августа жителям региона выдали госномера установленного образца с новым региональным кодом 184. Также первым посетителям подарили сувенирную продукцию с символикой ГИБДД России. 6 августа в Херсоне начал работу межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД. Ранее сообщалось, что регистрационно-экзаменационные центры Госавтоинспекции заработали на территориях Херсонской и Запорожской областей.