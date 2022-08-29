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Белый дом предложил остановить реакторы Запорожской атомной электростанции

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США считают, что реакторы Запорожской атомной электростанции нужно остановить, сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Белый дом предложил остановить реакторы Запорожской атомной электростанции
  • РИА Новости

«Мы продолжаем считать, что контролируемая остановка реакторов Запорожской атомной станции будет самым безопасным и наименее рискованным решением», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится свежее топливо для реакторов станции.

Как отметили в Кремле, миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую атомную электростанцию через подконтрольную украинским военным зону.

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