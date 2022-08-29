Белый дом предложил остановить реакторы Запорожской атомной электростанции

США считают, что реакторы Запорожской атомной электростанции нужно остановить, сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы продолжаем считать, что контролируемая остановка реакторов Запорожской атомной станции будет самым безопасным и наименее рискованным решением», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится свежее топливо для реакторов станции.

Как отметили в Кремле, миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую атомную электростанцию через подконтрольную украинским военным зону.