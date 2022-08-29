В Киеве заявили о несерьёзном отношении к требованиям о внеблоковом статусе Украины

Украинские власти не очень серьёзно относятся к требованиям российской стороны, призывающим обеспечить внеблоковый статус Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она рассказала, что украинские власти начали несерьёзно относиться к таким требованиям после реакции России на подачу заявки на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.

«Поэтому мы не очень серьёзно относимся к любым заявлениям Российской Федерации», — приводит РИА Новости её слова в интервью «Европейской правде».

В апреле глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ходе российско-украинских переговоров обсуждался внеблоковый статус Украины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что внеблоковый статус Украины мог бы стать приемлемым решением текущей ситуации.