В Киеве заявили о несерьёзном отношении к требованиям о внеблоковом статусе Украины
- РИА Новости
Она рассказала, что украинские власти начали несерьёзно относиться к таким требованиям после реакции России на подачу заявки на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.
«Поэтому мы не очень серьёзно относимся к любым заявлениям Российской Федерации», — приводит РИА Новости её слова в интервью «Европейской правде».
В апреле глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ходе российско-украинских переговоров обсуждался внеблоковый статус Украины.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что внеблоковый статус Украины мог бы стать приемлемым решением текущей ситуации.