В Грузии начались совместные с США и другими странами НАТО военные учения

В Грузии, недалеко от Тбилиси, начались многонациональные военные учения «Достойный партнёр — 2022» с участием США. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

«Многонациональные учения «Достойный партнёр — 2022» официально открылись на плацу 4-й пехотной бригады в Вазиани», — говорится в сообщении Минобороны Грузии.

Военнослужащих из Грузии, США, стран и партнёров НАТО с началом учений поздравил глава Сил обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили.

Целью учений, в которых будут задействованы более 2,4 тыс. военных, в том числе из Азербайджана, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Турции и Эстонии, является повышение совместимости сил Грузии, США, региональных партнёров и союзных стран «для обеспечения стабильности и безопасности Черноморского региона».

Армия России проведёт учения «Восток-2022», они пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в учениях примут участие более 50 тыс. военных.