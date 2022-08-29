РИА Новости: квалифицированный лётный состав бывших ВС Украины фактически ликвидирован
«Весь сколь-нибудь квалифицированный лётно-подъёмный состав бывших воздушных сил Украины — самолётов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, киевские власти для реализации боевых задач задействовали не завершивших обучение бывших курсантов Харьковского военного института Воздушных сил Украины.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские власти из-за высоких потерь вынуждены отправлять на фронт не окончивших подготовку солдат, а также военных в госпиталях, которые не прошли полную реабилитацию после ранений.