ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный лётный состав бывших Воздушных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Весь сколь-нибудь квалифицированный лётно-подъёмный состав бывших воздушных сил Украины — самолётов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, киевские власти для реализации боевых задач задействовали не завершивших обучение бывших курсантов Харьковского военного института Воздушных сил Украины.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские власти из-за высоких потерь вынуждены отправлять на фронт не окончивших подготовку солдат, а также военных в госпиталях, которые не прошли полную реабилитацию после ранений.