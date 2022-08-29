Число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны ВСУ возросло до девяти
«На данный момент девять пострадавших, двое из которых в тяжёлом состоянии, находятся в условиях реанимации», — написал он в Telegram.
Балицкий сообщил, что украинские военные трижды попали в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад.
По его словам, около 40 припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, около 25 сгорели.
Ранее член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны украинских военных пострадали семь человек.
По его словам, украинские военные обстреляли Энергодар из Никополя с помощью американских гаубиц М777.
Вечером 28 августа украинские военные обстреляли жилые районы Энергодара Запорожской области.