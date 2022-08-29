Число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны ВСУ возросло до девяти

Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ Энергодара возросло до девяти, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

«На данный момент девять пострадавших, двое из которых в тяжёлом состоянии, находятся в условиях реанимации», — написал он в Telegram.

Балицкий сообщил, что украинские военные трижды попали в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад.

По его словам, около 40 припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, около 25 сгорели.

Ранее член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны украинских военных пострадали семь человек.

По его словам, украинские военные обстреляли Энергодар из Никополя с помощью американских гаубиц М777.

Вечером 28 августа украинские военные обстреляли жилые районы Энергодара Запорожской области.