военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны ВСУ возросло до девяти

Короткая ссылка
Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ Энергодара возросло до девяти, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

«На данный момент девять пострадавших, двое из которых в тяжёлом состоянии, находятся в условиях реанимации», — написал он в Telegram

Балицкий сообщил, что украинские военные трижды попали в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад.

По его словам, около 40 припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, около 25 сгорели.

Ранее член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны украинских военных пострадали семь человек.

По его словам, украинские военные обстреляли Энергодар из Никополя с помощью американских гаубиц М777

Вечером 28 августа украинские военные обстреляли жилые районы Энергодара Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить