Власти Запорожской области заявили об увеличении потока въезжающих с Украины людей

Поток въезжающих на территорию Запорожской области граждан с подконтрольной Киеву территории увеличился в разы. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

«С начала мая поток граждан, выезжающих с территорий, временно контролируемых Украиной, в Запорожскую область, увеличился в разы», — приводит РИА Новости его слова.

Балицкий добавил, что люди принимают решение вернуться после того, как получают объективную информацию о мирной жизни в регионе.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что электричество с Запорожской АЭС идёт как на левый берег Днепра, так и на правый, в сторону Украины.