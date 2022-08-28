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Власти Запорожской области заявили об увеличении потока въезжающих с Украины людей

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Поток въезжающих на территорию Запорожской области граждан с подконтрольной Киеву территории увеличился в разы. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
Власти Запорожской области заявили об увеличении потока въезжающих с Украины людей
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«С начала мая поток граждан, выезжающих с территорий, временно контролируемых Украиной, в Запорожскую область, увеличился в разы», — приводит РИА Новости его слова.

Балицкий добавил, что люди принимают решение вернуться после того, как получают объективную информацию о мирной жизни в регионе. 

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что электричество с Запорожской АЭС идёт как на левый берег Днепра, так и на правый, в сторону Украины.

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