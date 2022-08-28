Власти Запорожской области заявили об увеличении потока въезжающих с Украины людей
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«С начала мая поток граждан, выезжающих с территорий, временно контролируемых Украиной, в Запорожскую область, увеличился в разы», — приводит РИА Новости его слова.
Балицкий добавил, что люди принимают решение вернуться после того, как получают объективную информацию о мирной жизни в регионе.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что электричество с Запорожской АЭС идёт как на левый берег Днепра, так и на правый, в сторону Украины.