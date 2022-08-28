СКЦ разрешил выход семи судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход семи судов с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки.

«Совместный координационный центр (СКЦ) сегодня санкционировал движение семи судов, перевозящих в общей сложности 210 294 т зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что из Черноморска выйдут два судна с ячменём и пшеницей на борту в Китай и Турцию.

Из Одессы судна отправятся в Египет, Испанию и Нидерланды.

Из Южного судна перевезут продовольствие в Италию и Румынию.

Ранее сообщалось, что совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с зерном.

Сухогруз Great Arsenal перевезёт 25 тыс. т пшеницы из Черноморска в Египет, а судно Maranta с 5,3 тыс. т кукурузы направится из того же порта в Грецию.