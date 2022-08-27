ВСУ выпустили по Донецку ракеты с минами «Лепесток»

Украинские войска выпустили из БМ-27 «Ураган» две ракеты, оснащённые минами «Лепесток». Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:50 — населённый пункт Новомихайловка — город Донецк (Ленинский район), выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» (оснащённые противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток»)», — сообщается в Telegram-канале представительства.

Также сообщается, что по Макеевке в 20:15 было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины за полчаса обстреляли Горловку, Макеевку и Ясиноватую, выпустив 15 снарядов калибра 155 и 152 мм.