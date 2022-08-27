ВСУ за полчаса трижды обстреляли территории ДНР

Вооружённые силы Украины за полчаса обстреляли Горловку, Макеевку и Ясиноватую, выпустив 15 снарядов калибра 155 мм и 152 мм.

Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в СЦКК в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 15:40 — н.п. Курдюмовка — н.п. Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. 16:05 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Также в 16:15 выпущено пять снарядов калибром 152 мм по Ясиноватой.

Ранее сообщалось, что в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 «Лепесток», применяемых украинскими войсками, в Донецкой Народной Республике пострадали уже 58 человек.