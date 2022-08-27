От противопехотных мин «Лепесток» в ДНР пострадали 58 человек
- РИА Новости
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Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
«По состоянию на 15:00 27 августа в республике зарегистрировано уже 58 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на минах ПФМ «Лепесток», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате подрыва на мине один человек погиб.
Ранее мужчина подорвался на мине ПФМ-1 «Лепесток» в Петровском районе Донецка.