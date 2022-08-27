В ДНР начал работу республиканский штаб по ценообразованию
- РИА Новости
Об этом сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в Telegram-канале.
«По поручению главы ДНР Дениса Пушилина создали республиканский штаб по ценообразованию. Провёл первое заседание, на котором определили состав и основные задачи, которые предстоит решить в первом приближении», — написал он.
Отмечается, что новый штаб будет еженедельно проводить мониторинг цен и оперативно предпринимать меры для их снижения. Исполнение Хоценко пообещал контролировать лично.
Решение о создании штаба принято с целью контроля завышенных цен на капусту, лук, свёклу, яблоки, мыло и ряд других товаров в некоторых торговых точках республики. Хоценко назвал их недопустимыми.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Луганской и Донецкой народных республик и Украины могут бессрочно пребывать на территории России.