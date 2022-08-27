В ДНР начал работу республиканский штаб по ценообразованию

В Донецкой Народной Республике начал работу республиканский штаб по ценообразованию, который будет отслеживать цены на социально значимые товары и принимать меры по их снижению.

Об этом сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в Telegram-канале.

«По поручению главы ДНР Дениса Пушилина создали республиканский штаб по ценообразованию. Провёл первое заседание, на котором определили состав и основные задачи, которые предстоит решить в первом приближении», — написал он.

Отмечается, что новый штаб будет еженедельно проводить мониторинг цен и оперативно предпринимать меры для их снижения. Исполнение Хоценко пообещал контролировать лично.

Решение о создании штаба принято с целью контроля завышенных цен на капусту, лук, свёклу, яблоки, мыло и ряд других товаров в некоторых торговых точках республики. Хоценко назвал их недопустимыми.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Луганской и Донецкой народных республик и Украины могут бессрочно пребывать на территории России.