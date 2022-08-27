Казахстан приостановит экспорт военной продукции до конца августа 2023 года

Правительство Казахстана заявило о намерении приостановить до конца августа следующего года экспорт военной продукции.

Уточняется, что соответствующее предложение было озвучено во время заседания комиссии по вопросам оборонной промышленности, на которой присутствовал премьер-министр страны Алихан Смаилов.

«Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года», — говорится в сообщении на сайте кабмина страны.

Члены комиссии поддержали данное предложение.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву из-за просчётов, которые привели к замедлению темпов роста сельхозпроизводства.