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Российский десант остановил попытку прорыва ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

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Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских войск на Николаевско-Криворожском направлении, заявили в Минобороны России.
Российский десант остановил попытку прорыва ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», — говорится в сообщении ведомства.

Подразделения ВДВ России в рамках выполнения задач по недопущению прорыва противника уничтожили более 20 военнослужащих ВСУ и более пяти единиц техники.

22 августа ВСУ предприняли минимум три попытки за ночь прорвать воздушную оборону Мелитополя.

Ранее в Запорожской области рассказали о трёх отражённых атаках украинских БПЛА на город.

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