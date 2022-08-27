Российский десант остановил попытку прорыва ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских войск на Николаевско-Криворожском направлении, заявили в Минобороны России.

«Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», — говорится в сообщении ведомства.

Подразделения ВДВ России в рамках выполнения задач по недопущению прорыва противника уничтожили более 20 военнослужащих ВСУ и более пяти единиц техники.

22 августа ВСУ предприняли минимум три попытки за ночь прорвать воздушную оборону Мелитополя.

Ранее в Запорожской области рассказали о трёх отражённых атаках украинских БПЛА на город.