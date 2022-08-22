В Запорожской области рассказали о трёх отражённых атаках украинских БПЛА на Мелитополь

Российская система ПВО отразила три налёта украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Мелитополь. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского продолжают терроризировать мирных жителей Мелитополя. Уже в третий раз за вечер нацисты совершили налёт БПЛА на объекты, которые не представляют опасности для противника и не являются военными», — написал он в Telegram.

Рогов отметил, что система ПВО успешно справилась с атаками беспилотников.

21 августа стало известно, что сотрудники силовых структур задержали в Мелитополе бывшего украинского офицера, подозреваемого в совершении диверсий.

По имеющимся данным, он вёл наблюдение за полётами российских военных на аэродроме.