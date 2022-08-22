военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Запорожской области рассказали о трёх отражённых атаках украинских БПЛА на Мелитополь

Короткая ссылка
Российская система ПВО отразила три налёта украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Мелитополь. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского продолжают терроризировать мирных жителей Мелитополя. Уже в третий раз за вечер нацисты совершили налёт БПЛА на объекты, которые не представляют опасности для противника и не являются военными», — написал он в Telegram.

Рогов отметил, что система ПВО успешно справилась с атаками беспилотников.

21 августа стало известно, что сотрудники силовых структур задержали в Мелитополе бывшего украинского офицера, подозреваемого в совершении диверсий.

По имеющимся данным, он вёл наблюдение за полётами российских военных на аэродроме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить