В Запорожской области рассказали о трёх отражённых атаках украинских БПЛА на Мелитополь
«Боевики (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского продолжают терроризировать мирных жителей Мелитополя. Уже в третий раз за вечер нацисты совершили налёт БПЛА на объекты, которые не представляют опасности для противника и не являются военными», — написал он в Telegram.
Рогов отметил, что система ПВО успешно справилась с атаками беспилотников.
21 августа стало известно, что сотрудники силовых структур задержали в Мелитополе бывшего украинского офицера, подозреваемого в совершении диверсий.
По имеющимся данным, он вёл наблюдение за полётами российских военных на аэродроме.