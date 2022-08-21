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В Мелитополе задержали бывшего офицера ВСУ по подозрению в совершении диверсий

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Сотрудники силовых структур задержали в Мелитополе бывшего украинского офицера, подозреваемого в совершении диверсий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Бывший украинский офицер вёл наблюдение за полётами российских военных на аэродроме», — отметили в администрации.

Уточняется, что дома у задержанного были найдены оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также «символика украинского террористического режима».

Ранее сообщалось, что в Херсонской области выявили и задержали членов одной из самых крупных диверсионных групп, которую курируют сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы.

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