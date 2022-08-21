Рогов: российские средства ПВО пресекли действия ударного беспилотника в Мелитополе

Российские системы ПВО пресекли действия украинского ударного беспилотника в Мелитополе, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобождённого от нацистов города... ПВО России пресекла действия ударного БПЛА в районе Нового Мелитополя», — цитирует его ТАСС.

21 августа стало известно, что сотрудники силовых структур задержали в Мелитополе бывшего украинского офицера, подозреваемого в совершении диверсий.

По имеющимся данным, он вёл наблюдение за полётами российских военных на аэродроме.