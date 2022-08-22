ВСУ за ночь предприняли минимум три попытки прорвать воздушную оборону Мелитополя
- РИА Новости
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Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Сегодня ночью было минимум три попытки прорыва противовоздушной обороны Мелитополя. Летели ударные беспилотники, чтобы покошмарить мирный спящий город», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Запорожской области рассказали о трёх отражённых атаках украинских БПЛА на Мелитополь.