ВСУ за ночь предприняли минимум три попытки прорвать воздушную оборону Мелитополя

Вооружённые силы Украины за ночь предприняли как минимум три попытки прорыва противовоздушной обороны Мелитополя.

Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Сегодня ночью было минимум три попытки прорыва противовоздушной обороны Мелитополя. Летели ударные беспилотники, чтобы покошмарить мирный спящий город», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Запорожской области рассказали о трёх отражённых атаках украинских БПЛА на Мелитополь.