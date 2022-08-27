«Энергоатом» сообщил о подключении к сети второго энергоблока Запорожской АЭС

Второй энергоблок Запорожской АЭС, которая расположена в городе Энергодаре, подконтрольном российским силам, подключили к энергосети. Об этом сообщили в компании — операторе украинских станций «Энергоатом».

По информации РИА Новости, второй энергоблок был подключен 26 августа в 21:15.

Ранее «Энергоатом» информировал, что Запорожская АЭС остаётся отключённой от украинских энергосетей.

Также в «Энергоатоме» уточнили, что линия выдачи мощности АЭС восстановлена, а также ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети.

Накануне глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из-за удара украинских военных по ЛЭП в районе Запорожской АЭС два энергоблока были отключены.