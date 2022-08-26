Hill: в Киеве считают переговоры с Россией «смертным приговором»

Украинские официальные лица считают «смертным приговором» инициативу по переговорам с Россией на фоне специальной военной операции, пишет американская газета The Hill.

Издание пообщалось с советником офиса президента Украины Михаилом Подоляком, который считает, что западное оружие может «переломить» ситуацию в стране.

«Президент Зеленский однозначно против [переговоров]», — сказал он.

Как отмечал ранее президент Владимир Путин, Россия не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее Киеву будет договариваться с Москвой.

Глава МИД России Сергей Лавров также сообщил, что чем больше Запад будет требовать от Киева «воевать до победного конца», тем дольше будет сохраняться невыгодная для Украины ситуация, при этом всем известно, «какой и чей конец наступит» в этой истории.