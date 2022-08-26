В Запорожской области заявили, что энергия с ЗАЭС поступает на освобождённые территории

Энергия, которую вырабатывает Запорожская АЭС, поступает на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, ситуация на атомной станции в настоящее время контролируемая.

«Электроэнергия вырабатывается, она поставляется непосредственно на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей», — приводит РИА Новости заявление Рогова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее стало известно, что украинские военные перебили последнюю линию передачи электричества с Запорожской АЭС на Украину.