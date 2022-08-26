Власти Энергодара сообщили, что энергию с Запорожской АЭС поставляют Украине штатно
- © AP Photo
«В сторону Украины электрическая энергия подается так же в штатном режиме, как это и было», — цитирует его ТАСС.
По его словам, электростанция на данный момент работает в штатном режиме. Волга добавил, что никаких сбоев нет.
Кроме того, он рассказал, что в полной мере не было отключения ЗАЭС, как об этом говорит президент Украины Владимир Зеленский.
«Была просто аварийная внештатная ситуация, которая была предотвращена автоматами защиты на территории АЭС», — сказал Волга.
При этом в компании — операторе украинских станций «Энергоатом» утверждают, что все энергоблоки ЗАЭС остаются отключёнными от украинских энергосетей.