Власти Энергодара сообщили, что энергию с Запорожской АЭС поставляют Украине штатно

Глава военно-гражданской администрации города Энергодара Александр Волга в эфире Первого канала заявил, что энергию с Запорожской АЭС поставляют Украине в штатном режиме.

«В сторону Украины электрическая энергия подается так же в штатном режиме, как это и было», — цитирует его ТАСС.

По его словам, электростанция на данный момент работает в штатном режиме. Волга добавил, что никаких сбоев нет.

Кроме того, он рассказал, что в полной мере не было отключения ЗАЭС, как об этом говорит президент Украины Владимир Зеленский.

«Была просто аварийная внештатная ситуация, которая была предотвращена автоматами защиты на территории АЭС», — сказал Волга.

При этом в компании — операторе украинских станций «Энергоатом» утверждают, что все энергоблоки ЗАЭС остаются отключёнными от украинских энергосетей.