Возможное контрнаступление украинских войск на юге страны и в Донбассе грозит катастрофическими последствиями и приведёт к потерям новых территорий. С таким мнением выступил обозреватель Роберт Фарли в статье для издания 19FortyFive.

«Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву к скорейшим действиям со стороны зарубежных политиков, которые устали от военных действий», — говорится в тексте.

Фарли подчеркнул, что контрнаступление приведёт к драматическому поражению украинских военных.

«В дополнение к политическим последствиям (повышение боевого духа российских войск и потенциальная потеря поддержки Запада) провальное наступление может привести к обнаружению слабых мест украинской обороны и потере новых территорий в результате российского контрудара», — добавил аналитик.

Ранее обозреватель немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц заявил, что Украина скоро полностью утратит контроль над Донбассом, а попытки контрнаступления на Херсон бесперспективны.