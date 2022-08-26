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19FortyFive: контрнаступление Киева приведёт к катастрофе и потере территорий

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Возможное контрнаступление украинских войск на юге страны и в Донбассе грозит катастрофическими последствиями и приведёт к потерям новых территорий. С таким мнением выступил обозреватель Роберт Фарли в статье для издания 19FortyFive.
19FortyFive: контрнаступление Киева приведёт к катастрофе и потере территорий
  • AP
  • © Nariman El-Mofty

«Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву к скорейшим действиям со стороны зарубежных политиков, которые устали от военных действий», — говорится в тексте.

Фарли подчеркнул, что контрнаступление приведёт к драматическому поражению украинских военных.

«В дополнение к политическим последствиям (повышение боевого духа российских войск и потенциальная потеря поддержки Запада) провальное наступление может привести к обнаружению слабых мест украинской обороны и потере новых территорий в результате российского контрудара», — добавил аналитик.

Ранее обозреватель немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц заявил, что Украина скоро полностью утратит контроль над Донбассом, а попытки контрнаступления на Херсон бесперспективны.

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