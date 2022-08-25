Обозреватель The Guardian перечислил пять вариантов развития событий на Украине

Журналист издания The Guardian Дэн Саббаг перечислил пять возможных вариантов развития ситуации на Украине в течение ближайших шести месяцев.

В первом случае конфликт, вероятно, продлится не менее года, но он фактически зашёл в тупик, и его интенсивность уменьшается.

«У Украины нет средств для проведения эффективного контрнаступления с использованием обычных вооружений, а рейды партизанских отрядов — оптимистичная попытка ускорить крах России», — привёл Саббаг второй вариант развития событий.

По мнению журналиста, Россия может переключить своё внимание на удержание освобождённых территорий.

«Зима ускорит наступление нового кризиса с беженцами и создаст возможность для тех, кто сможет лучше подготовиться», — привёл автор материала четвёртый возможный вариант развития конфликта.

Саббаг отмечает, что странам Запада необходимо решить, хотят ли они «победы Украины или просто продолжения сопротивления». Также они должны поставить гуманитарную помощь в связи с огромными потребностями страны.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о желании ряда стран Североатлантического альянса продолжать конфликт на Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также предупредил, что Украину ждёт тяжёлая зима.