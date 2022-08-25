Welt: Украина скоро полностью потеряет Донбасс
«Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем», — говорится в материале.
По словам автора, объявленное Киевом контрнаступление в направлении на Херсон не состоится.
Он добавил, что грядущая зима несёт Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением.
Ранее стало известно, что вооружённые силы России взяли под контроль 36 квадратных км территории Херсонской области в ходе наступления.