Welt: Украина скоро полностью потеряет Донбасс

Украине скоро полностью утратит контроль над Донбассом, а попытки контрнаступления на Херсон бесперспективны, заявил обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц.

«Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем», — говорится в материале.

По словам автора, объявленное Киевом контрнаступление в направлении на Херсон не состоится.

Он добавил, что грядущая зима несёт Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением.

Ранее стало известно, что вооружённые силы России взяли под контроль 36 квадратных км территории Херсонской области в ходе наступления.