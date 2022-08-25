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Welt: Украина скоро полностью потеряет Донбасс

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Украине скоро полностью утратит контроль над Донбассом, а попытки контрнаступления на Херсон бесперспективны, заявил обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц.

«Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем», — говорится в материале.

По словам автора, объявленное Киевом контрнаступление в направлении на Херсон не состоится.

Он добавил, что грядущая зима несёт Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением.

Ранее стало известно, что вооружённые силы России взяли под контроль 36 квадратных км территории Херсонской области в ходе наступления.

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