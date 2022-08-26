Пушилин и Кириенко наградили военных из подразделения «Сомали»
«В подразделении «Сомали» совместно с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко вручили награды», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.
Командиру 1-го штурмового взвода 1-й штурмовой роты в/ч 08828 УНМ ДНР Игорю Самолетову звание Героя ДНР было присвоено посмертно.
Также звёзды Героя ДНР удостоен гвардии капитан Александр Солодкий.
20 мая президент России подписал указ о награждении погибшего в 2016 году командира батальона «Спарта» ДНР Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно.