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Пушилин и Кириенко наградили военных из подразделения «Сомали»

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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручили звёзды Героя ДНР военнослужащим в подразделении «Сомали».

«В подразделении «Сомали» совместно с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко вручили награды», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Командиру 1-го штурмового взвода 1-й штурмовой роты в/ч 08828 УНМ ДНР Игорю Самолетову звание Героя ДНР было присвоено посмертно.

Также звёзды Героя ДНР удостоен гвардии капитан Александр Солодкий.

20 мая президент России подписал указ о награждении погибшего в 2016 году командира батальона «Спарта» ДНР Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно.

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