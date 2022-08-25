Слуцкий высказался о возможности переговоров России и Украины

Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался о возможности возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной.

По его словам, которые приводит РИА Новости, российская сторона будет «обсуждать и реагировать», если украинские власти заявят о своей готовности к проведению переговоров.

Как отмечал ранее российский президент Владимир Путин, Москва не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее с Россией будет договариваться.

Глава МИД России Сергей Лавров также сообщил, что чем больше Запад будет требовать от Киева «воевать до победного конца», тем дольше будет сохраняться невыгодная для Украины ситуация, при этом всем известно, «какой и чей конец наступит» в этой истории.