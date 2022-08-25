военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хакеры Killnet заявили о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии

Короткая ссылка
Хакерская группировка Killnet заявила, что взломала сайт Службы информтехнологий Молдавии (STISC).
Хакеры Killnet заявили о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, об этом хакеры заявили в своём Telegram.

Отмечается, что хакеры в своём канале выложили скриншот сообщения, что сайт Службы информационных технологий и кибербезопасности Молдавии не работает.

В заявлении также указывается, что ранее STISC заявляла, «что за последние 72 часа было предотвращено несколько попыток кибератак на информационные системы государственного значения».

Ранее хакерская группировка Killnet заявила, что взломала сервис для онлайн-подачи налоговых отчётов в Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить