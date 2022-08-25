Хакеры Killnet заявили о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии

Хакерская группировка Killnet заявила, что взломала сайт Службы информтехнологий Молдавии (STISC).

Как сообщает РИА Новости, об этом хакеры заявили в своём Telegram.

Отмечается, что хакеры в своём канале выложили скриншот сообщения, что сайт Службы информационных технологий и кибербезопасности Молдавии не работает.

В заявлении также указывается, что ранее STISC заявляла, «что за последние 72 часа было предотвращено несколько попыток кибератак на информационные системы государственного значения».

Ранее хакерская группировка Killnet заявила, что взломала сервис для онлайн-подачи налоговых отчётов в Молдавии.