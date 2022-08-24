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Хакеры из Killnet взломали сайт налоговой службы Молдавии

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Хакерская группировка Killnet заявила, что взломала сервис для онлайн-подачи налоговых отчётов в Молдавии.
Хакеры из Killnet взломали сайт налоговой службы Молдавии
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, об этом хакеры заявили в своём Telegram.

«Что случилось сегодня в Молдове? Ответ: на портале https://servicii.fisc.md происходит крупный сбой», — говорится в сообщении.

Как объяснили хакеры, сегодняшний взлом затруднит работу ведомства, так как наступают дни сдачи налоговых и статистических отчётов за предыдущий месяц.

Ранее основатель Killnet рассказал RT, какую информацию удалось получить после взлома сайта американского оборонного предприятия Lockheed Martin, которое производит HIMARS.

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