РИА Новости: телефон украинки Вовк, подозреваемой в убийстве Дугиной, находится за рубежом

Телефон украинки Натальи Вовк, которая подозревается в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, находится за рубежом. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что при звонке на сотовый номер Вовк появляется голосовое сообщение на английском языке о том, что абонент не может ответить на вызов.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.