РИА Новости: телефон украинки Вовк, подозреваемой в убийстве Дугиной, находится за рубежом
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Отмечается, что при звонке на сотовый номер Вовк появляется голосовое сообщение на английском языке о том, что абонент не может ответить на вызов.
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.
По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.