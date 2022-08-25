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В МАГАТЭ заявили о близости договорённости по посещению миссии Запорожской АЭС

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Москва и Киев согласились с необходимостью отправки миссии МАГАТЭ на объект в ближайшее время, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в интервью France 24.
В МАГАТЭ заявили о близости договорённости по посещению миссии Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«Мы уже очень, очень близки к этому (договорённости. — RT)... Попасть туда крайне сложно, необходимо обеспечить безопасность этой миссии», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что и Киев, и Москва согласны с тем, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна состояться в ближайшие дни, а именно до 5 сентября.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ ведёт консультации со всеми сторонами по вопросу отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС как можно скорее. 

19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на объекте.

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.

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