Зампред Совбеза Медведев дал «полтора» прогноза ситуации вокруг операции на Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя попытки западных аналитиков делать прогнозы относительно Украины, выразил мнение, что в действительности есть только «полтора сценария» развития данной ситуации.

По мнению Медведева, «прогнозы победы» строят в Киеве и в «украинофильствующих» странах Запада, что в действительности является «демагогией для обработки электората».

«Сценариев всего полтора. Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве. Второй — военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты. Tertium non datur!» — написал он в Telegram.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о желании ряда стран Североатлантического альянса продолжать конфликт на Украине.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза организации, Запад может затянуть агонию киевского режима, но не может предотвратить его фиаско.