военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Зампред Совбеза Медведев дал «полтора» прогноза ситуации вокруг операции на Украине

Короткая ссылка
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя попытки западных аналитиков делать прогнозы относительно Украины, выразил мнение, что в действительности есть только «полтора сценария» развития данной ситуации.
Зампред Совбеза Медведев дал «полтора» прогноза ситуации вокруг операции на Украине
  • РИА Новости

По мнению Медведева, «прогнозы победы» строят в Киеве и в «украинофильствующих» странах Запада, что в действительности является «демагогией для обработки электората».

«Сценариев всего полтора. Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве. Второй — военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты. Tertium non datur!» — написал он в Telegram.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о желании ряда стран Североатлантического альянса продолжать конфликт на Украине.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза организации, Запад может затянуть агонию киевского режима, но не может предотвратить его фиаско.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить