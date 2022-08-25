Экономист Остапкович оценил идею введения «горячего стажа» для восстанавливающих Донбасс
- РИА Новости
Для того, чтобы поощрять труд рабочих, командированных в Донбасс для восстановления местной инфраструктуры, нет необходимости вводить новые статусы, считает Остапкович.
«По поводу вознаграждения за труд я бы согласился с идеей выдачи повышенной зарплаты, но вводить понятие «работы в тяжёлых условиях» юридически не очень объективно», — сообщил эксперт.
По его мнению, вопрос увеличения ставки действительно имел бы смысл для приезжающих в Донбасс работников из-за отсутствия комфортных условий и удалённости от дома.
«Мне оценочно кажется, что это избыточная мера», — заключил специалист.
Ранее луганский промышленник предложил приравнять сотрудников российских предприятий, командированных на восстановление промышленности и инфраструктуры ЛНР и ДНР, к занятым на работе в тяжёлых условиях.