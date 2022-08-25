Экономист Остапкович оценил идею введения «горячего стажа» для восстанавливающих Донбасс

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предложение луганского промышленника, председателя совета директоров группы компаний «Маршал», члена генсовета «Деловой России» Сергея Горохова приравнять сотрудников российских предприятий, командированных на восстановление промышленности, социальных объектов и инфраструктуры ЛНР и ДНР, к занятым на работе в тяжёлых условиях.

Для того, чтобы поощрять труд рабочих, командированных в Донбасс для восстановления местной инфраструктуры, нет необходимости вводить новые статусы, считает Остапкович.

«По поводу вознаграждения за труд я бы согласился с идеей выдачи повышенной зарплаты, но вводить понятие «работы в тяжёлых условиях» юридически не очень объективно», — сообщил эксперт.

По его мнению, вопрос увеличения ставки действительно имел бы смысл для приезжающих в Донбасс работников из-за отсутствия комфортных условий и удалённости от дома.

«Мне оценочно кажется, что это избыточная мера», — заключил специалист.

Ранее луганский промышленник предложил приравнять сотрудников российских предприятий, командированных на восстановление промышленности и инфраструктуры ЛНР и ДНР, к занятым на работе в тяжёлых условиях.