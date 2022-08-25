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Луганский промышленник предложил ввести горячий стаж для восстанавливающих Донбасс

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RT
Луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний «Маршал», член генсовета «Деловой России» Сергей Горохов выступил с инициативой приравнять сотрудников российских предприятий, командированных на восстановление промышленности, социальных объектов и инфраструктуры ЛНР и ДНР, к занятым на работе в тяжёлых условиях. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Луганский промышленник предложил ввести горячий стаж для восстанавливающих Донбасс
  • РИА Новости

«Думаю, ни для кого не секрет, что работать российским и местным специалистам приходится в непростых условиях. С одной стороны, в режиме колоссальных нагрузок и интенсивности, а с другой — зачастую под угрозой обстрелов со стороны Украины. Будет справедливо, чтобы этот труд оценивался и вознаграждался соответственно. Поэтому я обратился к правительству России с просьбой приравнять стаж работы по восстановлению Донбасса к так называемому горячему стажу», — сказал Горохов.

Он предлагает внести изменения в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 30 закона 400-ФЗ «О страховых пенсиях»: приравнять эту категорию работников к занятым на подземных работах, имеющим вредные условия, задействованным в горячих цехах или занятым на работах с тяжёлыми условиями.

По его мнению, это позволит специалистам претендовать на досрочный выход на заслуженный отдых, пенсию.

«Что касается отложенной нагрузки на федеральный бюджет в связи с таким решением, то она будет компенсирована вкладом Донбасса в российскую экономику», — подчеркнул Горохов.

Ранее луганский промышленник также предложил ввести налоговый вычет для частных компаний за инвестиции в экономику Донбасса.

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