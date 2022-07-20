Промышленник предложил ввести налоговый вычет за инвестиции в экономику Донбасса

Короткая ссылка
RT
Луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний «Маршал» (ЛНР) Сергей Горохов предложил ввести налоговый вычет для частных компаний за инвестиции в экономику Донбасса. Соответствующее предложение направлено в Минпромторг России и Федеральную налоговую службу.
Промышленник предложил ввести налоговый вычет за инвестиции в экономику Донбасса
  • Gettyimages.ru
  • © Thunyakon Somsee / EyeEm

По его словам, в ближайшее время на первый план выходит восстановление экономики Донбасса.

Её потенциал составляет 1,5—2 трлн рублей в год, то есть, как он отметил, на уровне самых крупных и успешных российских регионов.

«Это те средства, которые мы можем сами заработать и заплатить с них налоги в российский бюджет. Но для того, чтобы промышленность ДНР и ЛНР заработала в полную силу в ближайшие годы, необходим ряд стимулирующих мер», — заявил Горохов.

По его словам, важно восстановить промышленные предприятия максимально быстро. Ключевым инструментом должны стать инвестиции, в том числе крупного российского бизнеса.

«В связи с этим мы предлагаем Минпромторгу и ФНС рассмотреть возможность введения в России для частных компаний налогового вычета за инвестиции в восстановление предприятий Донбасса сроком на несколько лет. Это могло бы временно стать частью существующего механизма инвестиционных налоговых вычетов», — уточнил он.

Он подчеркнул, что возмещение части инвестиционных затрат через налоговый вычет смогло бы стимулировать интерес инвесторов к предприятиям ДНР и ЛНР.

Ранее Горохов также выразил мнение в беседе с RT, что уцелевшее оборудование «Азовстали» может пойти на восстановление других мариупольских заводов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить