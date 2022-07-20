Промышленник предложил ввести налоговый вычет за инвестиции в экономику Донбасса

Луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний «Маршал» (ЛНР) Сергей Горохов предложил ввести налоговый вычет для частных компаний за инвестиции в экономику Донбасса. Соответствующее предложение направлено в Минпромторг России и Федеральную налоговую службу.

По его словам, в ближайшее время на первый план выходит восстановление экономики Донбасса.

Её потенциал составляет 1,5—2 трлн рублей в год, то есть, как он отметил, на уровне самых крупных и успешных российских регионов.

«Это те средства, которые мы можем сами заработать и заплатить с них налоги в российский бюджет. Но для того, чтобы промышленность ДНР и ЛНР заработала в полную силу в ближайшие годы, необходим ряд стимулирующих мер», — заявил Горохов.

По его словам, важно восстановить промышленные предприятия максимально быстро. Ключевым инструментом должны стать инвестиции, в том числе крупного российского бизнеса.

«В связи с этим мы предлагаем Минпромторгу и ФНС рассмотреть возможность введения в России для частных компаний налогового вычета за инвестиции в восстановление предприятий Донбасса сроком на несколько лет. Это могло бы временно стать частью существующего механизма инвестиционных налоговых вычетов», — уточнил он.

Он подчеркнул, что возмещение части инвестиционных затрат через налоговый вычет смогло бы стимулировать интерес инвесторов к предприятиям ДНР и ЛНР.

Ранее Горохов также выразил мнение в беседе с RT, что уцелевшее оборудование «Азовстали» может пойти на восстановление других мариупольских заводов.