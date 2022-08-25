В ЛНР заявили об обстреле республики из «Точки-У» со стороны ВСУ

Украинские военные выпустили по городу Ровеньки одну ракету из тактического ракетного комплекса «Точка-У», заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел по населённому пункту Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что в результате обстрела погиб один мирный житель, были разрушены здание и производственные помещения автотранспортного предприятия.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные выпустили 12 снарядов из РСЗО «Ураган» по Лисичанску.