В ЛНР заявили об обстреле республики из «Точки-У» со стороны ВСУ
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел по населённому пункту Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что в результате обстрела погиб один мирный житель, были разрушены здание и производственные помещения автотранспортного предприятия.
Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные выпустили 12 снарядов из РСЗО «Ураган» по Лисичанску.