Премьер Казахстана рассчитывает провести переговоры с Мишустиным на полях ЕМПС

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов планирует провести переговоры с главой правительства России Михаилом Мишустиным на полях Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Киргизии.