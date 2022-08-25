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Премьер Казахстана рассчитывает провести переговоры с Мишустиным на полях ЕМПС

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов планирует провести переговоры с главой правительства России Михаилом Мишустиным на полях Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Киргизии.

«В рамках рабочей поездки запланированы двусторонние переговоры премьер-министра Республики Казахстан с главами правительств Кыргызстана и России», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы казахстанского кабинета министров.

Отмечается, что заседание пройдёт 25—26 августа в городе Чолпон-Ата.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассчитывает на личное участие своего российского коллеги Владимира Путина в саммите СНГ в октябре.

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