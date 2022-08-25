Премьер Казахстана рассчитывает провести переговоры с Мишустиным на полях ЕМПС
«В рамках рабочей поездки запланированы двусторонние переговоры премьер-министра Республики Казахстан с главами правительств Кыргызстана и России», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы казахстанского кабинета министров.
Отмечается, что заседание пройдёт 25—26 августа в городе Чолпон-Ата.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассчитывает на личное участие своего российского коллеги Владимира Путина в саммите СНГ в октябре.