Токаев заявил, что рассчитывает на участие Путина в саммите СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассчитывает на личное участие своего российского коллеги Владимира Путина в саммите СНГ в октябре.

Об этом он заявил в рамках рабочего визита в Сочи.

Токаев напомнил, что в этом году Казахстан председательствует в СНГ.

«В октябре будет саммит Содружества независимых государств, очень сильно рассчитываем на ваше (Путина. — RT) личное участие», — цитирует президента Казахстана РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин 19 августа проводит в Сочи встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Лидеры стран обсудят двустороннее взаимодействие в рамках интеграционных объединений, в том числе СНГ.