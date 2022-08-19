Токаев заявил, что рассчитывает на участие Путина в саммите СНГ
Об этом он заявил в рамках рабочего визита в Сочи.
Токаев напомнил, что в этом году Казахстан председательствует в СНГ.
«В октябре будет саммит Содружества независимых государств, очень сильно рассчитываем на ваше (Путина. — RT) личное участие», — цитирует президента Казахстана РИА Новости.
Российский президент Владимир Путин 19 августа проводит в Сочи встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Лидеры стран обсудят двустороннее взаимодействие в рамках интеграционных объединений, в том числе СНГ.