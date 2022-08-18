Путин 19 августа проведёт встречу с президентом Казахстана Токаевым

Российский президент Владимир Путин 19 августа проведёт в Сочи встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», — заявили в Кремле.

Также лидеры затронут проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, в том числе СНГ, в котором Казахстан председательствует в 2022 году.

В начале августа российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи говорили о развитии всего комплекса отношений России и Турции.