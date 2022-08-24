военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Профессор ВШЭ Бакланов заявил о «нецивилизованном» отношении Эстонии к россиянам

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов прокомментировал в беседе с RT заявление эстонского премьер-министра Каи Каллас о том, что власти республики считают российских туристов угрозой безопасности страны.
Профессор ВШЭ Бакланов заявил о «нецивилизованном» отношении Эстонии к россиянам
  • РИА Новости

Также Каллас снова заявила о необходимости введения полного запрета на въезд россиян на территорию Евросоюза.

Как подчеркнул Бакланов, сейчас «неудачный момент» для туристических поездок в Эстонию.

«Решение в отношении наших туристов практического значения не имеет. Потому что, я думаю, наши консульские работники давно уже не рекомендовали для посещения (страну. — RT) нашим туристам. Сложнее другое, всё-таки у многих людей там семьи, родственники, если будет реализована линия на ужесточение въезда всех категорий, то это будет неблагоприятно. Это будет касаться конкретных людей», — заявил специалист.

Он отметил, что ранее, в течение последних десятилетий, многократно повторялось обязательство, согласно которому европейские страны будут снимать преграды для поездок, сейчас, по словам профессора ВШЭ, другой тренд — ужесточение.

«Причём какой-то рациональной цели не просматривается. Ограничения носят сугубо политизированный, подчёркнуто недружественный характер. Речь идёт об антигуманной акции, это захватывает то, что относится к гуманитарным вопросам. Выглядит Эстония крайне неблагоприятно, не по-европейски, нецивилизованно», — заключил собеседник RT.   

Ранее Каллас в эфире Sky News заявила, что власти республики считают российских туристов угрозой безопасности страны.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался против полного запрета на выдачу виз ЕС российским гражданам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить