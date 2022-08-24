Профессор ВШЭ Бакланов заявил о «нецивилизованном» отношении Эстонии к россиянам

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов прокомментировал в беседе с RT заявление эстонского премьер-министра Каи Каллас о том, что власти республики считают российских туристов угрозой безопасности страны.

Также Каллас снова заявила о необходимости введения полного запрета на въезд россиян на территорию Евросоюза.

Как подчеркнул Бакланов, сейчас «неудачный момент» для туристических поездок в Эстонию.

«Решение в отношении наших туристов практического значения не имеет. Потому что, я думаю, наши консульские работники давно уже не рекомендовали для посещения (страну. — RT) нашим туристам. Сложнее другое, всё-таки у многих людей там семьи, родственники, если будет реализована линия на ужесточение въезда всех категорий, то это будет неблагоприятно. Это будет касаться конкретных людей», — заявил специалист.

Он отметил, что ранее, в течение последних десятилетий, многократно повторялось обязательство, согласно которому европейские страны будут снимать преграды для поездок, сейчас, по словам профессора ВШЭ, другой тренд — ужесточение.

«Причём какой-то рациональной цели не просматривается. Ограничения носят сугубо политизированный, подчёркнуто недружественный характер. Речь идёт об антигуманной акции, это захватывает то, что относится к гуманитарным вопросам. Выглядит Эстония крайне неблагоприятно, не по-европейски, нецивилизованно», — заключил собеседник RT.

Ранее Каллас в эфире Sky News заявила, что власти республики считают российских туристов угрозой безопасности страны.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался против полного запрета на выдачу виз ЕС российским гражданам.