Политолог осудил идею главы МИД Литвы спрашивать россиян на границе о принадлежности Крыма

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал предложение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса принимать решение о пропуске россиян в республику на основании ответа на вопрос о принадлежности Крыма.

По мнению политолога, такое предложение только лишит добропорядочных туристов желания совершать поездки в страну.

«Люди ездят в Прибалтику отдыхать, а не участвовать в чьих-то политических инсинуациях», — подчеркнул Бальбек.

Таким образом глава МИД Литвы в какой-то степени действует в интересах развития внутреннего туризма России, считает эксперт.

«В России так много мест, где можно прекрасно отдохнуть, русскую речь все понимают, политических условий не выдвигают... Министр нам чётко дал понять, что приличным гражданам в Литве особо делать нечего», — добавил собеседник RT.

Ранее глава МИД Литвы предложил принимать решение о пропуске россиян в республику на основании ответа на вопрос о принадлежности Крыма.