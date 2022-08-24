«СТРАНА.ua»: в Харькове полиция и СБУ ищут у местных жителей связи с Россией
«Проверяют автомобили, документы, мобильные телефоны. Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт. Иногда проверяют переписки в телефонах или же телефонную книгу», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в городе из-за рейдов образуются пробки, в которых местные жители стоят более 20 минут.
В июле в российском Минобороны сообщили, что украинские власти отдали приказ провести карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.
Для этого в город прибыли сотрудники СБУ и нацбата «Цунами».