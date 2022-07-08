Минобороны: сотрудники СБУ и нацбата «Цунами» прибыли в Николаев для карательных рейдов

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Украинские власти отдали приказ провести карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан. Для этого в город прибыли сотрудники СБУ и нацбата «Цунами».
Минобороны: сотрудники СБУ и нацбата «Цунами» прибыли в Николаев для карательных рейдов
  • © РИА Новости / Иван Родионов

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Достоверно установлено, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для этого из Киева, Одессы и Львова в Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона «Цунами».

Ранее стало известно, что украинский националистический батальон «Кракен» отказался выполнить приказ командования и выдвинуться из Харькова в Покровское.

До этого сообщалось, что в Харьковской области боевики «Кракена» проводят карательные рейды.

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