Небензя назвал безответственными призывы установить демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС

Призывы Запада по установлению демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС являются безответственными, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, некоторым западным коллегам кажется, что выходом из ситуации является вывод российских войск и создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

«Это безответственное заявление, совершенно не учитывающее необходимость поддержания условий для безопасного функционирования Запорожской АЭС», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Также Небензя заявил, что Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжёлых вооружений и не использует станцию в военных целях.