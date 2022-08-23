Небензя назвал безответственными призывы установить демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС
По его словам, некоторым западным коллегам кажется, что выходом из ситуации является вывод российских войск и создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.
«Это безответственное заявление, совершенно не учитывающее необходимость поддержания условий для безопасного функционирования Запорожской АЭС», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Также Небензя заявил, что Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжёлых вооружений и не использует станцию в военных целях.