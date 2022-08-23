Небензя: Россия ожидает визита МАГАТЭ на ЗАЭС в ближайшее время
- AP
«Ожидаем, что миссия МАГАТЭ всё же состоится в ближайшее время и специалисты агентства смогут подтвердить реальную обстановку на станции», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Он отметил, что Россия готова оказать максимально возможное содействие по всем организационным вопросам.
Ранее в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона сообщили, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с французским коллегой одобрил решение, согласно которому миссия МАГАТЭ может прибыть на Запорожскую АЭС на условиях, согласованных с Киевом и ООН.