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Небензя: Россия ожидает визита МАГАТЭ на ЗАЭС в ближайшее время

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона ожидает визита специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в ближайшее время.
Небензя: Россия ожидает визита МАГАТЭ на ЗАЭС в ближайшее время
  • AP

«Ожидаем, что миссия МАГАТЭ всё же состоится в ближайшее время и специалисты агентства смогут подтвердить реальную обстановку на станции», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Он отметил, что Россия готова оказать максимально возможное содействие по всем организационным вопросам.

Ранее в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона сообщили, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с французским коллегой одобрил решение, согласно которому миссия МАГАТЭ может прибыть на Запорожскую АЭС на условиях, согласованных с Киевом и ООН.

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