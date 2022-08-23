Лавров и глава МИД Франции обсудили возможность посещения ЗАЭС миссией МАГАТЭ

Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Катрин Колонна обсудили возможность посещения Запорожской атомной электростанции миссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Собеседники подробно обсудили обстановку вокруг Запорожской АЭС и имеющиеся возможности для организации посещения станции миссией МАГАТЭ», — заявили в МИД.

Ранее в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона сообщили, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с французским коллегой одобрил решение, что миссия МАГАТЭ может прибыть на Запорожскую АЭС на условиях, согласованных с Киевом и ООН.